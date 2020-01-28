Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez transferinde dev rakip!

Devre arası transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan sol bek Ricardo Rodriguez transferi çıkmaza girdi! İtalyan basınından flaş bir Rodriguez iddiası geldi. 27 yaşındaki sol bekin Napoli'ye kiralanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Ricardo Rodriguez transferi hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertli kulübe gitmek için daha önce PSV'nin teklifini reddeden ve kulübü Milan'a rest çeken İsviçreli oyuncunun kariyerine Serie A'da devam edeceği öne sürüldü.

Milan News'in muhabiri Antonio Vitiello'nun haberine göre Napoli de Rodriguez için devreye girdi. Napoli'nin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle oyuncuyu transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi. Daha önce Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirten başarılı sol bekin Napoli'nin bu teklifiyle kafasının karıştığı belirtilirken, kulüpsüz kalmak istemediği için İtalyan ekibinin teklifini kabul edebileceği ifade edildi.

RODRIGUEZ KİMDİR?

25 Ağustos 1992'de İsviçre'nin Zürih şehrinde dünyaya gelen Ricardo Rodriguez futbola Zürih takımında başladı. 2012 yılında 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de ise 15 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tutmuştu.

Serie A deviyle bu sezon 5 lig maçında şans bulan İsviçreli sol bek oyuncusu gol veya asist katkısı yapamadı.