28 Ocak 2020, Salı

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez bilmecesi sürüyor. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Rodriguez'in Sarı - Lacivertli ekibe transferi ihtimalini NTV'de değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 22:24
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Artık beklemesinler

Süper Lig'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Dilmen, flaş yorumlara imza attı.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Artık beklemesinler

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Nwakaeme bence o kartı haksız gördü."

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Artık beklemesinler

"Malatyaspor Başkanı dedi ki, TFF'den telefon geldiğini ve Trabzon'un yabancı futbolcularının gelmek istemediği için ertelendiğini söyledi. TFF neden hesap veriyor ki! Umarım bu sakinlik maç sırasında da devam eder. İki başkan da bunu istiyor."

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Artık beklemesinler

"Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar doğal bir şey yok. Sıkıntı şurada oldu. TFF hiç muhatap olmadan ertelemeliydi. Kimse itiraz edemez. Hesap vermek zorunda mısın? Niye arayıp 'Trabzonspor oynamak istemiyor' diyorsun."

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Artık beklemesinler

"Rıdvan Yılmaz'ı beğendim ama isminden dolayı değil. Bir kere çabuk bir oyuncu. Halil'e karşı iyi iş çıkarttı. Beşiktaş'ta geleceği olan bir isim. Saracchi gibi değil tabii ama tek şanssızlığı kupa maçlarının olmaması! Daha fazla oynayabilirdi."

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