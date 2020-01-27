Luiz Gustavo'dan flaş Ricardo Rodriguez açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan ve rakibini 2-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, karşılaşma sonrası sabah.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün sorularını yanıtladı. Ozan Tufan ile iyi bir ikili olduklarını belirten Gustavo, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in kendisini aradığını söyledi.

Süper Lig'in en iyi ve en istikrarlı futbol oynayan takımlarından birine karşı, iyi bir galibiyet aldınız. Karşılaşmayı nasıl yorumlamak istersin?

Öncelikle Elazığ'da yaşanan trajediden başlamak istiyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Ailelerine sabır diliyorum. Umarım en kısa zamanda şehir yeniden ayağa kalkacaktır. Maça gelirsek, karşılaşmanın öneminin farındaydık. Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı ve ligde üst sıralarda yer almamız için çok önemliydi bu galibiyet.

Fenerbahçe 4 maç üst üste kazandı. 2'si deplasmandı bu karşılaşmaların 2'si de doğrudan şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'e karşıydı. Bu seriyi nasıl yorumlarsın? Fenerbahçe bunu nasıl başardı?

Ligde bir türlü galibiyet serisi yakalayamıyorduk. Şimdi bunu başardık. Bu şampiyonluk yarışı için çok önemliydi. Bunun şampiyonluk yolunda fark yaratacağını düşünüyorum.

Beşiktaş maçı ile birlikte orta sahada Ozan Tufan ile birlikte çok iyi bir uyum yakaladınız. Ozan ile ilgili neler söylemek istersin?

Ozan gerçekten çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe için de çok büyük bir şans. Benim için Ozan ile oynamak da gerçekten büyük bir gurur. Çok mutluyum onunla oynadığım için tıpkı diğer takım arkadaşlarımla olduğu gibi. Aramızda gerçekten çok güzel bir uyum var. Bu da sahaya yansıyor.

Ricardo Rodriguez'in ismi Fenerbahçe ile geçiyor. Kendisi ile Wolfsburg'da birlikte oynadın. Nasıl yorumlarsın Rodriguez'in performansını, Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir mi?

Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. Orada kendisiyle arkadaş olma şansını elde ettim. Saha içi ve saha dışında kendisi için olumlu sözler söyleyebilirim. Transfer gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır.

Konuştun mu hiç kendisiyle?

Beni bir kere aradı. Kulüp hakkında bilgi istedi, sorular sordu. Normal bir konuşmaydı.

Daha önce oldukça ateşli taraftar gruplarının önünde oynadın. Şimdi de Fenerbahçe taraftarının önündesin. Buradaki atmosfer hakkında neler söylemek istersin?

Gerçekten çok mutluyum bu kadar büyük bir kulüpte ve bu kadar kulübüne aşkla bağlı taraftarların önünde oynadığım için. Onlar bize ne kadar destek olurlarsa, saha içinde aldığımız sonuçlar da o kadar iyi olacaktır şüphesiz.

Son olarak Türkiye'ye geldiğinde uyum süreci yaşamadın. Takımdaki rolünü de benimsedin. Nasıl gidiyor buradaki günlerin?

Benim hayatımda vazgeçmediğim bir şey var. Ben her zaman limitlerimi zorlayarak çalışmayı seviyorum. Bu şekilde oyunumu en iyi şekilde yansıtıyorum ve oynamak için uygun duruma gelebiliyorum. Hangi takıma, nereye gidersem gideyim bu felsefeyi belirledim hep.