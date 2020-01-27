27 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hedef Emre değil Fenerbahçe

Hedef Emre değil Fenerbahçe
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. "Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman kimse ile bir problemim olamaz" diyen deneyimli futbolcu, "Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. "Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman kimse ile bir problemim olamaz" diyen deneyimli futbolcu, "Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay kaleyi kapattı Altay kaleyi kapattı
‘Gustavo’ seddi ‘Gustavo’ seddi
F.Bahçeli yıldız isyan etti: Yanal'a katılmıyorum F.Bahçeli yıldız isyan etti: Yanal'a katılmıyorum
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör