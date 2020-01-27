27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Hatem Ben Arfa Real Valladolid yolcusu!

F.Bahçe ve G.Saray istemişti! İspanya'ya gidiyor...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

Daha önceki dönemlerinde de adı sıkça devleri ve Galatasaray ile anılan Fransız yıldız Hatem Ben 'nın gideceği takım belli oluyor. Yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamayan Ben Arfa, ilk devreyi kulüpsüz kapatmıştı. Fransız orta sahanın Valladolid ile anlaştığı açıklandı... İşte transfer gelişmesinin detayları...

Son olarak Rennes forması terleten ve sezon başından bu yana herhangi bir kulübe imza atmayan Hatem Ben 'nı yeni durağı belli oluyor.

Pucela fichajes'in haberine göre Fransız yıldız, ekiplerinden Real Valladolid'e resmi imzayı atmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, önümüzdeki bir kaç saat içinde, aksilik çıkmadığı taktirde 32 yaşındaki oyuncu İspanyol kulübüne resmi imzayı atacak.

HAYAL ETTİĞİ TAKIMA...

Ben Arfa'nın Valladolid'i tercih etmesindeki en önemli nedenin ise İspanyol tesmilcisinin başkanının, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY VE FLAMENGO'YU REDDETTİ

Öte yandan Hatem Ben Arfa'nın geçtiğimiz haftalarda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'dan ve Galatasaray'dan teklif aldığı belirtilirken, yıldızın ismin teklifleri geri çevirdiği ve Valladolid'e geçiş yapacağı aktarıldı.

SÖZLEŞME 6 AYLIK

Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve uzun süre forma giymemesi nedeniyle Valladolid Kulübü'nün uzun vadeli bir sözleşmeye yanaşmadığı aktarıldı. İspanyol ekibinin, teknik direktör Sergio Gonzalez'in de önerisiyle Ben Arfa ile Haziran 2020'ye kadar mukavele imzalayacağı belirtildi.

BEN ARFA KİMDİR?
7 Mart 1987'de Fransa'nın Clamart kentinde dünyaya gelen Ben Arfa, daha önce Olimpik , Olimpik Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain ve son olarak Rennes formalarını terletmişti.

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