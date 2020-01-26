Max Kruse'den flaş Mehmet Topal yorumu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi ve lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran ve takımının ilk golünü kaydeden Alman futbolcu Max Kruse, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 19. haftasındaki kritik mücadelede Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini 72. dakikada Max Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

"MEHMET TOPAL BENİ FAZLA TAKİP EDEMEDİ"

Turuncu-lacivertli ekip karşısında gösterdiği etkili performansla dikkat çeken ve iyi oyununu golle süsleyen Alman yıldız Max Kruse, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Kruse, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal'ın kendisini fazla takip edememesi nedeniyle çok fazla boş alan bulduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu ayrıca Elazığ'da gerçekleşen depremde hayatını kaybeden insanlar için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kruse'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Tüm Türkiye için acı bir gün. Bu maç bizim için çok önemliydi, çok mutluyum ilk golü ben attığım için. Buradan galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu buna ulaştığımız için de çok mutluyuz. Bence tüm takım çok iyi mücadele etti. Sahanın ikinci bölgesinde daha çok topla buluştum. Mehmet Topal'ın beni çok fazla takip edememesi bana daha fazla boş alan üretti. Böylece topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye daha çabuk götürebildik. Türkçe'de en çok yavaş kelimesini kullanıyorum çünkü yavaş yavaş kendimi buraya ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım"

OKAN BURUK'TAN KRUSE VE TOPAL YORUMU

Fenerbahçe karşılaşması sonrası basın toplantısı düzenleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise kendisine Max Kruse'nin Mehmet Topal ile ilgili söylediği sözlere "Özellikle eşleşme olarak 4-3-3 sistemiyle başladık. Kruse, Muriç'in arkasında oynadığını için öyle başladık. Kruse'u kapatmak istedik. Muriç ve Kruse hareketli oyuncular. İrfan ve Mahmut'ta ileriye çıkıca Mehmet Topal'ın o nedenle yerini kaybettiğini gördük. İkinci yarıda ise Mehmet ile ikinci yarı kapattık ama ilk yarı buna izin verdik ikinci yarı ise izin vermedik performans olarak düşüktük" yanıtını verdi.