26 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Yeni transfer canlı yayında açıklandı! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’

Yeni transfer canlı yayında açıklandı! ‘F.Bahçe ile anlaşma sağladık’
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip, Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrası 'nda bulunan yayıncılarımızdan , Kulübü ile Fenerbahçe arasında için anlaşma sağlandığını açıkladı.

'in 19. haftasında ile maçı dahilinde Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak 'ndaydık... Yayıncılarımızdan ile Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

Tarık Demir maç oynanırken Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile yaptığı görüşmeyi yayına taşıdı. Demir, Yılmaz Bal'ın, ''a bir ilgimiz vardı. Oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Oyuncu bizden süre istedi. büyük ölçüde tamamlanacak.' sözlerini yayında açıkladı.

Söz konusu transfer gelişmesini değerlendiren Görkem Ağgündüz ise, ". Fenerbahçe için olumlu bir gelişme olur. Harcama Limiti konusunda da eli rahatlamış olur kulübün. Alper eğer kendini futbola verirse Rizespor'a oldukça faydalı bir transfer olacaktır." dedi.

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