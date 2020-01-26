Fenerbahçe'nin Miha Zajc kararı! Tam 3,5 milyon Euro...

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi ve lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran ve takımının ilk golünü kaydeden Alman futbolcu Max Kruse, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal ile ilgili olay ifadeler kullandı.