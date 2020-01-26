26 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Miha Zajc kararı! Tam 3,5 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin Miha Zajc kararı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

'nun harcama limitine 16 milyon TL eklediği , için görüşmeleri sıklaştırdı. Oyuncu göndermesi durumunda eli rahatlayacak sarı-lacivertlilerde ilk hedef sol bek transferi...

Harcama limitine 16 milyon TL eklenen , gözünü transfere çevirdi. Kadrosundaki fazla oyuncuları gönderdiği takdirde limite takılmayacak sarı-lacivertlilerde gönderilmesi beklenen ilk isim ise ...

Emre Bol: Fenerbahçe ezdi geçti

Oyuncuya talip olan ile görüşmeler sürerken, transferin önündeki tek sorunun Fenerbahçe'nin 'zorunlu' satın alma opsiyonu koydurmak istemesi...

Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek.

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