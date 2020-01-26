26 Ocak 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin Miha Zajc kararı! Tam 3,5 milyon Euro...
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020
Tahkim Kurulu'nun harcama limitine 16 milyon TL eklediği Fenerbahçe, transfer için görüşmeleri sıklaştırdı. Oyuncu göndermesi durumunda eli rahatlayacak sarı-lacivertlilerde ilk hedef sol bek transferi...
Harcama limitine 16 milyon TL eklenen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Kadrosundaki fazla oyuncuları gönderdiği takdirde limite takılmayacak sarı-lacivertlilerde gönderilmesi beklenen ilk isim ise Miha Zajc...
Oyuncuya talip olan Brescia ile görüşmeler sürerken, transferin önündeki tek sorunun Fenerbahçe'nin 'zorunlu' satın alma opsiyonu koydurmak istemesi...
Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek.
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