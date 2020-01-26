26 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan "Gollere sevinmedi" iddialarına sert tepki!

Emre'den Gollere sevinmedi iddialarına sert tepki!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.01.2020

'in 19. haftasındaki kritik mücadelede taraftarı önünde 'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı , atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

, yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.

"Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

"Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."

Muriç'ten duygulandıran sözler: Golümü ona armağan ediyorum haberin devamı



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