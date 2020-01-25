Vedat Muriç: Golümü depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum

Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir'i sahasında ağırlayan ve maçtan Max Kruse ile Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 galip ayrılan sarı lacivertli ekipte Kosovalı golcü Vedat Muriç, aldıkları bu galibiyetin ardından attığı golü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi'ye armağan etti. Muriç ayrıca, Dişçi'yle ilgili yürek burkan bir de detaydan bahsetti...

Fenerbahçe, Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç karşılaşma sonrası duygulandıran açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu attığı golü ve alınan galibiyeti, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi'ye armağan etti.

İşte Muriç'in iç burkan o sözleri:

"Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum."