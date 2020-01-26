ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 81 - Fenerbahçe Beko: 70
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu 81-70 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Haciyeva, Crawford 13, Rich 13, Buva 11, Vasiliauskas 2, Jelovac 17, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Can Uğur Öğüt 13
Fenerbahçe Beko: Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu 8, Ali Muhammed 16, Ahmet Düverioğlu 4, Lauvergne 14, Westermann 10, Jan Vesely 2, Datome 5
1. Periyot: 19-17
Devre: 37-38
3. Periyot: 60-52
İlk periyotta oyuna hızlı başlayan ev sahibi takım periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini arttıran konuk takım soyunma odasına 38-37 önde girdi.
İkinci yarı arka arkaya bulduğu basketlerle öne geçen Gaziantep Basketbol, farkı 12 sayıya yükseltti (60-52). Son periyotta da oyundaki hakimiyetini sürdüren ev sahibi takım, parkeden 81-70 önde ayrıldı.
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