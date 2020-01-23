Zajc'ın aklı Brescia'da

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse'de flaş bir gelişme yaşandı. Almanya basınına göre Sarı-lacivertlilerin 10 numarası, Bungesliga ekibiyle görüşmelere başladı ve ülkesine dönmeyi kabul etti! Fenerbahçe de Alman ekibine bu oyuncu için istediği ücreti iletti. İşte yaşanan o gelişmeler ve detaylar...