23 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Zajc'ın aklı Brescia'da

Zajc'ın aklı Brescia'da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Miha Zajc için ile görüşmelerde henüz sonuca ulaşılamadı. İtalyan ekibinin, Zajc için 3 milyon euro önerdiği belirtilirken, 'nin ise 4 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında.

Sakatlığı geçen Zajc'ın 49 gün sonra maçında forma giymesinin 'nın bu transferde iştahını artıracağı umuluyor. Zajc satılırsa 25 milyon TL'lik harcama limiti oluşacak.

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