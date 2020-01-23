23 Ocak 2020, Perşembe
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Zajc'ın aklı Brescia'da
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Miha Zajc için Brescia ile görüşmelerde henüz sonuca ulaşılamadı. İtalyan ekibinin, Zajc için 3 milyon euro önerdiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında.
Sakatlığı geçen Zajc'ın 49 gün sonra Kayseri maçında forma giymesinin Brescia'nın bu transferde iştahını artıracağı umuluyor. Zajc satılırsa 25 milyon TL'lik harcama limiti oluşacak.
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