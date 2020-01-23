23 Ocak 2020, Perşembe
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Bilerek mi, normal mi?
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Gaziantep maçındaki 2. sarı kartı 'bilinçli gördüğü' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Vedat Muriç ile ilgili kararın da bugün açıklanması bekleniyor.
Muriç kusurlu bulunursa talimatlara göre cezası en az 2 maç. Kupada oynamayan yıldız, bu takdirde ligdeki Başakşehir maçında da forma giyemeyecek. F.Bahçeli yönetici Alper Pirşen, "Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı" derken, Muriç'in PFDK'ya sevkinin dahi yanlış olduğunu söyledi. Ersun Yanal da niyet okuyuculukla karar vermenin doğru olmayacağını dile getirdi.
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