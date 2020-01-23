23 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Rami şaşkınlığı

Fenerbahçe'de Rami şaşkınlığı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2020

'de kulüp bulması istenen Adil Rami, 'nda ortaya koyduğu futbolla kafa karıştırdı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaşatan 34 yaşındaki stoper, önünde çok istekli görünürken, defansta yaptığı başarılı müdahalelerle alkış aldı.

Rami'nin performansı takımda kalma şansını da artırdı. Teknik heyetin, tecrübeli savunmacı için yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi. Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Rami, ligde sadece 1 maçta forma giyebilirken, onda da devrede oyundan alınmıştı.

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