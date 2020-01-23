23 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Rami şaşkınlığı
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Fenerbahçe'de kulüp bulması istenen Adil Rami, Ziraat Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğu futbolla kafa karıştırdı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaşatan 34 yaşındaki stoper, Kayserispor önünde çok istekli görünürken, defansta yaptığı başarılı müdahalelerle alkış aldı.
Rami'nin performansı takımda kalma şansını da artırdı. Teknik heyetin, tecrübeli savunmacı için yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi. Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Rami, ligde sadece 1 maçta forma giyebilirken, onda da devrede oyundan alınmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...