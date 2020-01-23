Fenerbahçe'de Rami şaşkınlığı

Fenerbahçe'de kulüp bulması istenen Adil Rami, Ziraat Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğu futbolla kafa karıştırdı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaşatan 34 yaşındaki stoper, Kayserispor önünde çok istekli görünürken, defansta yaptığı başarılı müdahalelerle alkış aldı.

Rami'nin performansı takımda kalma şansını da artırdı. Teknik heyetin, tecrübeli savunmacı için yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi. Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Rami, ligde sadece 1 maçta forma giyebilirken, onda da devrede oyundan alınmıştı.