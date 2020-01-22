Fenerbahçe'de Alper Potuk'a iki talip!

Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmak istediği orta saha Alper Potuk'a Süper Lig'den iki talip çıktı.

Fanatik'in haberine göre; 28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den iki talep çıktı. Fenerbahçe'de Alper'le çalışan Aykut Kocaman, eski öğrencisiyle Konyaspor'da buluşmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon kiraladığı Ozan Tufan'ı adeta futbola döndüren Alanyaspor da Alper'e talip oldu. Yönetim, teklif gelmesi halinde Alper'e danışıp, son kararı verecek.