22 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a iki talip!

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a iki talip!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

'yi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmak istediği orta saha 'a 'den iki talip çıktı.

Fanatik'in haberine göre; 28 yaşındaki futbolcuya 'den iki talep çıktı. 'de Alper'le çalışan , eski öğrencisiyle 'da buluşmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon kiraladığı 'ı adeta futbola döndüren da Alper'e talip oldu. Yönetim, teklif gelmesi halinde Alper'e danışıp, son kararı verecek.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı haberin devamı
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