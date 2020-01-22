22 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo Euroleague'de çeyrek finalde

Fenerbahçe Öznur Kablo Euroleague'de çeyrek finalde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2020

, Euroleague B Grubu 11'inci hafta maçında temsilcisi ’u 76-55 mağlup ederek 9'uncu galibiyetine imza attı ve normal sezonun bitimine 3 maç kala B Grubu’nu ilk dörtte bitirmeyi garantiledi.

Ülker Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-laciverti ekip 23-15 önde kapattı. Kursk, 2'nci periyotta farkı eritse de ilk yarıyı 37-32 önde tamamladı. 3'üncü periyotta savunmada çok etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, hücumda da 24 sayı üretince karar çeyreğine 61-44 önde girdi. Son periyotta farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 76-55 galip ayrıldı ve Euroleague'de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cecilia Zandalasini de 23 sayı kaydetti. 'ta ise Angel McCoughtry 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

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