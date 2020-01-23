23 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de büyük gün! Tahkim Kurulu kararını açıklıyor

F.Bahçe'de büyük gün! Tahkim kararını açıklıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2020

'nin takım harcama limitleriyle ilgili Kulüp 'na yaptığı başvurunun kısmen kabul, kısmen ise reddedilmesiyle ilgili 'na yaptığı itirazın bugün sonuçlanması bekleniyor. Harcama limiti için olumlu yanıt çıkarsa Ricardo Rodriguez hemen ’a getirilecek. Falette’ye de lisans çıkarılacak.

Tahkim, salı günü yaptığı toplantıda Fenerbahçeli yöneticileri dinlemişti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 1.5 saat kurul üyelerine itiraz gerekçelerini anlatıp, özel bankalarla yaptıkları yapılandırma anlaşmasının tam olarak kabul edilmesini istedi.

BEKLENTİLER OLUMLU

Tahkim, toplantı sonrası 'ndan yapılandırma anlaşmasının kısmen ret edilmesinin gerekçesiyle ilgili açıklama istemişti. Lisans Kurulu gerekli dosyayı bugün iletecek. da yapacağı nihai toplantı ile kararını açıklayacak. Olumlu karar çıkarsa 'nin transferde önü açılacak. Aksi durumda ise başkan 'un deyimiyle yapılamayacak. 'tan kiralanan de başka takıma gönderilecek.

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