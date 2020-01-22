22 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...
Harcama limiti konusuyla başı dertte olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde şu ana kadar sadece Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak Fransız stoperin transferi tamamlanmasına rağmen halen lisansı çıkarılamadı. Harcama limiti sorununun aşılmasıyla bu transfer için lisans çıkarabilecek sarı-lacivertlilerde, bu sorun halen çözülebilmiş değil. Bu arada Simon Falette için flaş bir gelişme de yaşandı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 12:07
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