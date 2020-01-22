22 Ocak 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...

Harcama limiti konusuyla başı dertte olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde şu ana kadar sadece Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak Fransız stoperin transferi tamamlanmasına rağmen halen lisansı çıkarılamadı. Harcama limiti sorununun aşılmasıyla bu transfer için lisans çıkarabilecek sarı-lacivertlilerde, bu sorun halen çözülebilmiş değil. Bu arada Simon Falette için flaş bir gelişme de yaşandı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 12:07
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig'in 18. haftasına Gaziantep FK maçıyla başlayan Fenerbahçe, rakibini 2-0'la geçerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaların sürdüren sarı-lacivertlilerde harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için takviye yapılamıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...

Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...

Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlayan. Fenerbahçe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Falette'in lisansını çıkartma gayretinde.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...

27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, sol bek ve kanat-forvet oynayan bir isim alarak transferi noktalamayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı...

Yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle yol ayrımına gidecek olan Fenerbahçe'de Moses, Zajc ve Rami'nin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda Harun, Mehmet Ekici ve Murat Sağlam da gönderilecekler kervanına katıldı.

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