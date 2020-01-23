23 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Adil Rami performansıyla herkesi şaşırttı!

İlk yarıda fiyasko ikinci yarıda piyango!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 Giriş Tarihi: 23.01.2020

'de ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü karşılaşmasında 45 dakika forma giyebilen ile sarı-lacivertlilerin devre arasında yollarını ayırması bekleniyordu. Kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli futbolcunun, son 16 turunda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan rövanş karşılaşmasında gösterdiği performans teknik ekibi şaşkınlığa uğrattı. Bu kapsamda Rami için yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden sportif direktör Damien Comolli'nin Antalya'da yapılan devre arası kampında uyarılarda bulunduğu , kendini futbola vermeye başladı. Fazla kilolarından kurtulan ve yoğun idman temposuna giren Rami, futbola yeniden döndü. 'ın ligin ilk yarısında üstünü çizdiği ve ocak ayında takımdan gönderilmesini istediği tecrübeli oyuncu, 'nda oynanan Kayserispor maçında şaşkınlığa neden oldu.

TAKIMDA KALMASI DÜŞÜNÜLECEK

34 yaşındaki deneyimli stoper, Kayserispor karşısında yaptığı defansif müdahaleler ve istekli oyunuyla dikkat çekti. Teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Fransız oyuncu için tekrardan bir değerlendirme yapılacağı ve yıldız ismin takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.

Kariyerinde Lille, Valencia, Milan, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Fas asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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