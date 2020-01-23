Adil Rami performansıyla herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü karşılaşmasında 45 dakika forma giyebilen Adil Rami ile sarı-lacivertlilerin devre arasında yollarını ayırması bekleniyordu. Kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan rövanş karşılaşmasında gösterdiği performans teknik ekibi şaşkınlığa uğrattı. Bu kapsamda Rami için yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde istifa eden sportif direktör Damien Comolli'nin Antalya'da yapılan devre arası kampında uyarılarda bulunduğu Adil Rami, kendini futbola vermeye başladı. Fazla kilolarından kurtulan ve yoğun idman temposuna giren Rami, futbola yeniden döndü. Ersun Yanal'ın ligin ilk yarısında üstünü çizdiği ve ocak ayında takımdan gönderilmesini istediği tecrübeli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında şaşkınlığa neden oldu.
TAKIMDA KALMASI DÜŞÜNÜLECEK
34 yaşındaki deneyimli stoper, Kayserispor karşısında yaptığı defansif müdahaleler ve istekli oyunuyla dikkat çekti. Teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Fransız oyuncu için tekrardan bir değerlendirme yapılacağı ve yıldız ismin takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.
Kariyerinde Lille, Valencia, Milan, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Fas asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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