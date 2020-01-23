23 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2020

, 'in 19. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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