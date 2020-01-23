23 Ocak 2020, Perşembe

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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! "En iyisi bizde"

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği milli forvet Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda gösterdiği performansla taraftarların övgülerini toplamıştı. 32 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarını överken iddialı sözler de kullandı...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:25
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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! En iyisi bizde

Medipol Başakşehir'den ayrılan ve sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü Kayseri'yi 2-0 yenip kupada çeyrek final vizesini aldıkları maçta attı.

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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! En iyisi bizde

Transferinden bu yana şanssız bir dönem geçirdiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Bu golle şeytanın bacağını kırdım. Daha önce pozisyona girip atamamıştım. Bu kez Kruse'nin pasını iyi değerlendirdim" dedi.

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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! En iyisi bizde

ÖZ GÜVEN PROBLEMİM YOK

Gol atamadığı dönemde mutsuz olduğunu ifade eden Mevlüt Sabah'a verdiği röportajda, "Tecrübeli bir oyuncuyum. Öz güven problemim yok ama gol atamayınca moraliniz bozuluyor. Yine de pes etmedim, çalışkan biriyim. Ersun hoca ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Gördüğüm büyük desteğe rağmen zor bir süreçti yaşadığım" diye konuştu.

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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! En iyisi bizde

"2020'YE İYİ BAŞLADIK"

Attığı golde takım arkadaşlarının sevincine dikkat çeken Mevlüt, "Bu duruma golden daha çok sevindim. 2020'ye iyi başladık. Kulüp büyük sıkıntılar yaşıyor ama biz kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! En iyisi bizde

"TÜRKİYE LİGİ'NİN EN İYİ FORVETİ"

Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi'i de unutmadı. Kosovalı yıldızı yere göğe sığdıramayan Mevlüt, "Almanya ve Fransa'da forma giydim. Vedat gördüğüm en iyi forvetlerden biri. İnanılmaz bir değer. Aman nazar değmesin inşallah böyle devam eder. Türkiye Ligi'nin en iyi forveti bizde" sözleriyle takım arkadaşını övdü.

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