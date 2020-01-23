23 Ocak 2020, Perşembe
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Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! "En iyisi bizde"
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği milli forvet Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda gösterdiği performansla taraftarların övgülerini toplamıştı. 32 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarını överken iddialı sözler de kullandı...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:25
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