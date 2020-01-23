Mevlüt Erdinç'ten iddialı sözler! "En iyisi bizde"

ÖZ GÜVEN PROBLEMİM YOK

Gol atamadığı dönemde mutsuz olduğunu ifade eden Mevlüt Sabah'a verdiği röportajda, "Tecrübeli bir oyuncuyum. Öz güven problemim yok ama gol atamayınca moraliniz bozuluyor. Yine de pes etmedim, çalışkan biriyim. Ersun hoca ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Gördüğüm büyük desteğe rağmen zor bir süreçti yaşadığım" diye konuştu.