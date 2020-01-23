23 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ricardo Rodriguez haber bekliyor

Ricardo Rodriguez haber bekliyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Sol bek için anlaşma sağlanan 'in de gözü Tahkim'de!.. Olumlu yanıt gelirse İsviçreli sol bek bu gece 'a getirilecek. 27 yaşındaki oyuncu, Milan'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanacak.

Aynı şekilde Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin de lisansı çıkartılacak. Falette ve işlemlerinin yetişmesi halinde Rodriguez, teknik direktör 'ın onay vermesi halinde maçının kadrosunda yer alacak.

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