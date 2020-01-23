Ricardo Rodriguez haber bekliyor

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, İspanya'da katıldığı bir yayında ırkçılığa uğradığı günleri anlattı. Kameni, 20 yaşında Espanyol'da oynadığı dönemde ırkçılığa maruz kaldığını ve çok zor günler yaşadığını belirtti.