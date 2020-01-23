23 Ocak 2020, Perşembe
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Ricardo Rodriguez haber bekliyor
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Sol bek için anlaşma sağlanan Ricardo Rodriguez'in de gözü Tahkim'de!.. Olumlu yanıt gelirse İsviçreli sol bek bu gece İstanbul'a getirilecek. 27 yaşındaki oyuncu, Milan'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanacak.
Aynı şekilde Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin de lisansı çıkartılacak. Falette ve işlemlerinin yetişmesi halinde Rodriguez, teknik direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer alacak.
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