23 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Mayıs ayında Cemil Usta Sezonu'nun bitimiyle beraber Türk futbolunda bir dönem daha kapanacak... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sezonun bitimiyle birlikte bir çok ismin de sözleşmesi bitecek. Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları da belli oldu...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 10:09
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Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İşte takımlarına transfer oluşları dahi çok dikkat çeken, dönem dönem övülen, dönem dönem eleştirilen ve sezon sonunda bedava konuma gelecek olan o isimler...

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Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Muhammed Elneny (Beşiktaş-kiralık)

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Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Florin Andone (Galatasaray-kiralık)

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Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Majid Hosseini (Trabzonspor)

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Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Adil Rami (Fenerbahçe)

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