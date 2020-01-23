Bir dönem resmen sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Mayıs ayında Cemil Usta Sezonu'nun bitimiyle beraber Türk futbolunda bir dönem daha kapanacak... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sezonun bitimiyle birlikte bir çok ismin de sözleşmesi bitecek. Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları da belli oldu...