Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni: "Kendimi öldürmek istedim"
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, İspanya'da katıldığı bir yayında ırkçılığa uğradığı günleri anlattı. Kameni, 20 yaşında Espanyol'da oynadığı dönemde ırkçılığa maruz kaldığını ve çok zor günler yaşadığını belirtti.
Psikolojik olarak çok etkilendiğini kaydeden 35 yaşındaki kaleci, "Çok fazla konuşmak istediğim bir konu değil bu. Bu benim kaybettiğim bir savaş. Böyle bir şey yaşadığında, eve gidip kendini öldürmek istiyorsun. İspanya gibi bir ülkede bu nasıl yaşandı, anlamıyorum. Ben 20 yaşında böyle bir şey düşünüyorsam, 8 yaşında bir çocuk ne düşünür, hayal edin" dedi.
"ÜSTESİNDEN GELMEK ÇOK ZORDU"
Saldırıyı maçta yaşadığını söyleyen Kameni, "Sahadan ayrılmayı düşünmedim ama kendini kaybettiğin o an gerçekleşti. Hakem bana karşı çok nazikti ve gidebileceğimi söyledi. Devre arasında ne olduğunu anlamadım. Üstünden gelmesi çok zor bir şeydi, ancak zaman her şeyin ilacı." ifadelerini kullandı.
2004 ile 2012 yılları arasında Espanyol formasını giyen Kameni, 222 kez Katalan ekibinde oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...