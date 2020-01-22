22 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe ara vermedi
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020
Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında cumartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00'de başladı. Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncuları antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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