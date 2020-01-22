22 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe ara vermedi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

, ’in 19. haftasında cumartesi günü evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00'de başladı. Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncuları antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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