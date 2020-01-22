22 Ocak 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı!

F.Bahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan - Medipol karşılaşmasında düdük çalacak.

'nin sahasında Medipol 'i ağırlayacağı karşılaşmayı yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Kritik maçın VAR odasında da Ali Şansalan bulunacak.

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

Gençlerbirliği - FK : Mete Kalkavan
Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü :
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor :
- : Fırat Aydınus
Yukatel Denizlispor - Antalyaspor : Halil Umut Meler
Göztepe - Beşiktaş : Hüseyin Göçek
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray : Koray Gençerler
Demir Grup Sivasspor - :
BtcTurk - Trabzonspor : Alper Ulusoy

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