Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Kritik maçın VAR odasında da Ali Şansalan bulunacak.
Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
Gençlerbirliği - Gaziantep FK : Mete Kalkavan
Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü : Cüneyt Çakır
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor : Özgür Yankaya
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir : Fırat Aydınus
Yukatel Denizlispor - Antalyaspor : Halil Umut Meler
Göztepe - Beşiktaş : Hüseyin Göçek
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray : Koray Gençerler
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor : Abdulkadir Bitigen
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor : Alper Ulusoy
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...