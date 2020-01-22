Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Kritik maçın VAR odasında da Ali Şansalan bulunacak.

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

Gençlerbirliği - Gaziantep FK : Mete Kalkavan

Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü : Cüneyt Çakır

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor : Özgür Yankaya

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir : Fırat Aydınus

Yukatel Denizlispor - Antalyaspor : Halil Umut Meler

Göztepe - Beşiktaş : Hüseyin Göçek

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray : Koray Gençerler

Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor : Abdulkadir Bitigen

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor : Alper Ulusoy