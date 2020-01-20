Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertlilerin, limit sorununu aşar aşmaz Milan forması giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kiralayacağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de herkes Rodriguez transferinin açıklanmasını beklerken, sarı-lacivertlilerlerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...