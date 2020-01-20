20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

, son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında 'la karşılaşacak.Sarı-lacivertliler, son 16 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibiyle rövanş maçında yarın karşılaşacak.

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.

Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi 'u çeyrek finale yükseltecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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