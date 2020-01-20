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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes Rodriguez'i beklerken...
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertlilerin, limit sorununu aşar aşmaz Milan forması giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kiralayacağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de herkes Rodriguez transferinin açıklanmasını beklerken, sarı-lacivertlilerlerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 11:42
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