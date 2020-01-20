20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

İnanmış çocuklar

İnanmış çocuklar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Transfer yok, sakat çoktu. Her şeye rağmen G.Antep’ten 3 puanla dönen Fener, övgü aldı.

Süper Lig'in ikinci yarısına 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de moraller bir nebze de olsa yerine geldi. Gaziantep FK'yı Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle deviren sarı-lacivertli ekipte, üst üste iki deplasmandan galibiyetle dönülmesi sevinci katladı. Savunmanın toparlanması ve Kruse'nin gol atması şampiyonluğa olan inancı artırdı. Teknik direktör , oyuncularını kutlarken, böyle oynamaları halinde önlerindeki tüm engelleri aşıp, şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu
Parmak ısırtıyor Parmak ısırtıyor
Kupa startı verildi Kupa startı verildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör