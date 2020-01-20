20 Ocak 2020, Pazartesi
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İnanmış çocuklar
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Transfer yok, sakat çoktu. Her şeye rağmen G.Antep’ten 3 puanla dönen Fener, övgü aldı.
Süper Lig'in ikinci yarısına 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de moraller bir nebze de olsa yerine geldi. Gaziantep FK'yı Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle deviren sarı-lacivertli ekipte, üst üste iki deplasmandan galibiyetle dönülmesi sevinci katladı. Savunmanın toparlanması ve Kruse'nin gol atması şampiyonluğa olan inancı artırdı. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını kutlarken, böyle oynamaları halinde önlerindeki tüm engelleri aşıp, şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.
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