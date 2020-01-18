Frey'den mesaj var

Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı. Devre arasında da Simon Falette'yi açıklayan sarı-lacivertli ekip, Muriç'ten sonra ikinci Kosovalı'yı da renklerine bağlamayı hazırlanıyor. Kanarya, Muriç'in milli takımdan arkadaşı için harekete geçti. İşte transferdeki detaylar...