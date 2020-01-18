18 Ocak 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Frey'den mesaj var
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, geleceğiyle ilgili Bild'e konuştu. İsviçreli forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi.
Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in Bundesliga 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.
KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı. 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 25 TL, misafir tribün biletleri ise 65 TL'den satılıyor. MHK, mücadelede Ümit Öztürk'ü görevlendirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...