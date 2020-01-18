18 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Frey'den mesaj var

Frey'den mesaj var
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2020

'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, geleceğiyle ilgili Bild'e konuştu. İsviçreli forvet, "Daha sezonun bitmesine çok var. Şu an sadece takıma vereceğim katkıyı düşünüyorum. O gün gelince ne olacağını göreceğiz" dedi.

Nürnberg'in Frey'i 3 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 25 yaşındaki Frey'in Bundesliga 2'de 15 maçta 3 gol+3 asisti var.

KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

'nin Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı. 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 25 TL, misafir tribün biletleri ise 65 TL'den satılıyor. MHK, mücadelede Ümit Öztürk'ü görevlendirdi.

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