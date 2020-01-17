17 Ocak 2020, Cuma

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Göktuğhan Argın: Ali Koç dönemindeki en hassas karar

Fenerbahçe'de gözler Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Lisans Kurulu bugün toplanacak ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıklayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın değerlendirdi. Argın, "Ali Koç dönemindeki belki de en büyük ve en hassas TFF kararı bu olacak." ifadelerini kullandı.
17.01.2020

A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın açıklamaları şu şekilde:

"ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ EN HASSAS KARAR"

Öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki belki de en büyük, en detayı önemli, en hassas TFF kararı bu olacak. Yani Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra Ali Koç'un, TFF'nin alacağı en hassas karar saat 14'te toplanılacak TFF Lisans Kurulu toplantısı olacak. Bunun altını özellikle çizelim.

"ONAYLANIRSA F.BAHÇE'NİN TRANSFERDE ÖNÜ AÇILACAK"

Fenerbahçe'nin borç yapılandırma anlaşmasını inceleme ve karara bağlamak için saat 14'te biraraya gelecekler. 1-2 saat içerisinde de kararın net bir şekilde açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin kendi imkan ve öz kaynaklarıyla yaptığı banka borç yapılandırmasının TFF Kulüp Lisans Kurulu onaylarsa, Fenerbahçe'nin transfer için önü açılacak.

O yüzden şu anda Falette transferi de lisansa eklenmiyor. Yapılacak transferlerin hepsi de askıda bekletiliyor. Yani saat 14'te toplantı başlayacak, saat 15.30 gibi kararın açıklanmasını bekliyoruz. Eğer olumlu karar açıklanırsa Fenerbahçe'nin transfer için önü açılacak.

Kulüp Lisans Kurulu Başkanı Ömer Okan Çağlar, öğretim görevlisi Murat Atalı'ya bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasını, raporlama konusunda bir görev vermişti. Kurul Başkan Yardımcısı Nejdet Hüddam, Ömer Okan Çağlar ve Profesör Doktor Murat Atalı'nın da karar noktasında en önemli isimler olduğunu da biliyoruz.

"TOPLANTI RİVA'DA OLACAK"

Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde belki de en önemli olan bu kararı, bu kurul saat 14'te verecek. TFF kurullarında; Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu, MHK... Bunlar normalde Beylerbeyi'ndeki binada toplanırlardı ama bu toplantı Riva'da gerçekleşecek. Önemli ve çok hassas bir toplantı.

"F.BAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'UN B PLANI VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ve kurmaylarının bir de B planı var. Bu B planı detaylarına da biz ulaştık ancak saat 15.30'da TFF Fenerbahçe'nin borç yapılandırma anlaşmasını inceledikten sonra kararı olumsuz olursa bir de B planı var. B planını biz olumlu veya olumsuz karar açıklandığında A Spor ekranlarından yine ilk bizler duyuracağız. O detaylarda da önemli isimlere önemli teklifler var. Hiç duyulmamış Fenerbahçeli futbolculara önemli teklifler var. Ancak biz bunu karar ne olursa olsun bu detayları sizlerle paylaşacağız.

İsimler çok önemli. Fenerbahçe'nin şu anda 11'inde oynayan önemli isimler veya hiç satılması gündeme gelmeyen isimlerin dahi B planında belki de gelen tekliflerin üzerine değerlendirilecek. Biz bu detayları tek tek karar açıklandıktan sonra yine açıklayacağız.

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