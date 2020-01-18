18 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Brescia'nın Zajc teklifi ortaya çıktı

Brescia'nın Zajc teklifi ortaya çıktı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

Miha Zajc'ın 'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, 'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.

ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor. Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın 'ya gitmeyi kabul ettiği, 'ın da transfere onay verdiği bildirildi.

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