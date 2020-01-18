18 Ocak 2020, Cumartesi
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Brescia'nın Zajc teklifi ortaya çıktı
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020
Miha Zajc'ın Brescia'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.
Fenerbahçe ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor. Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın Brescia'ya gitmeyi kabul ettiği, Ersun Yanal'ın da transfere onay verdiği bildirildi.
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