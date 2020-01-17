17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...

Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı. Devre arasında da Simon Falette'yi açıklayan sarı-lacivertli ekip, Muriç'ten sonra ikinci Kosovalı'yı da renklerine bağlamayı hazırlanıyor. Kanarya, Muriç'in milli takımdan arkadaşı için harekete geçti. İşte transferdeki detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:26
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Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda vites yükseltti... Sarı lacivertliler, son olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile yollarını ayırırken, tüm yetkiyi yönetim kurulunda ve teknik direktör Ersun Yanal'da toplamıştı.

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Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...

Daha önce Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyen Simon Falette'ye imza attıran sarı lacivertliler, bu kez rotayı İngiltere'ye çevirdi.. Sarı lacivertlilerde hedefin bu kez sağ bek pozisyonu olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...

Savunma hattında yaşanan zaaflar nedeniye ilk yarıda büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe, ara transferde sorun yaşamak istemiyor ve şampiyonluk için kurulacak kadroda takıma çabuk adapte olabilecek bir ismi dahil etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...

FENERBAHÇE'YE MURİÇ'İN ARKADAŞI GELİYOR

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın da transfer listesinde bulunan Kosovalı futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isim...

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Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...

Thestar.co.uk adlı internet sitesinden Richie Boon'un aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj'a kancayı attı...

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