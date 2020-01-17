Süper 3'lü Fenerbahçe'de buluşuyor

Çizme basını, Fenerbahçe’nin Rodriguez için Milan’la anlaştığını duyurdu. Limit izni çıkarsa ‘Kruse-Gustavo-Rodriguez’, Wolfsburg’dan sonra Fener’de buluşacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'de mutlu sona yaklaştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin, İsviçreli sol bek ve kulübü Milan ile her konuda anlaştığını duyurdu. PSV'nin devreye girmesiyle sıkıntıya giren transferde düğümü ise Rodriguez'in tavrı çözdü. Sky Sports'un ünlü muhabiri Di Marzio, 27 yaşındaki oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması üzerine Milan'ın transfere onay verdiğini yazdı. Milan ve Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması üzerinde el sıkıştıkları ifade edildi. İki kulübün son detayları görüşmek üzere bir toplantı yapacağı ve sonrasında İsviçreli oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymek üzere yola çıkacağı kaydedildi. Fenerbahçe, transferi resmiyete dökmek için Lisans Kurulu'nun kararını bekliyor. Başkan Ali Koç'un iki banka ile imzaladıklarını belirttiği yapılandırma anlaşmasına onay çıkarsa Rodriguez, İstanbul'a gelip, takıma katılacak.

GÖZLER LİSANS KURULU'NDA

Fenerbahçe'nin iki banka ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasını sunduğu TFF Lisans Kurulu'nun bugün toplanacağı ifade ediliyor. Anlaşma kabul edilirse F.Bahçe harcama limitinde artıya geçecek ve transfer kanalları açılacak. Böylelikle hem Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin lisansı çıkarılacak hem de Rodriguez'in transferi resmiyete dökülecek. Sarı-lacivertlilerin bir oyuncu daha alabileceği belirtiliyor.