16 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’da forma giyen Dario Melnjak’ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Melnjak hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
16.01.2020

Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum 16.01.2020
Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe... Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe... 16.01.2020
Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir "Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir" 16.01.2020
Fenerbahçe'de Comolli istifa etti Fenerbahçe'de Comolli istifa etti 16.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak 15.01.2020
Volkan Kazak'ın maç sonu açıklamaları Volkan Kazak'ın maç sonu açıklamaları 14.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı 14.01.2020
Erol Kaynar: Bir camiayı temsil ediyorsanız... Erol Kaynar: Bir camiayı temsil ediyorsanız... 13.01.2020
Ali Koç: Comolli ile şimdilik devam ediyoruz Ali Koç: Comolli ile şimdilik devam ediyoruz 13.01.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e gönderme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e gönderme 13.01.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahkim'e iki konuda itiraz ettik Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahkim'e iki konuda itiraz ettik 13.01.2020
Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde 13.01.2020
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 12.01.2020
Ali Koç'tan transfer açıklaması Ali Koç'tan transfer açıklaması 12.01.2020
Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ali Koç açıkladı Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ali Koç açıkladı 12.01.2020
Ali Koç: Mustafa Cengiz gerçekleri saptırıyor Ali Koç: Mustafa Cengiz gerçekleri saptırıyor 12.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! Mehmet Ekici...
Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...
İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...
Fatih Terim'den Falcao talimatı!
Galatasaray'a transferde vergi engeli
Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör