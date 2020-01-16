16 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

, 'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim... Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...
İşte Comolli'nin F.Bahçe'de yaptığı transferler! Tam 27 isim... İşte Comolli'nin F.Bahçe'de yaptığı transferler! Tam 27 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör