17 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe Gaziantep'e konuk olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, 'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda FK'yle karşılaşacak. Ligin ilk yarısını 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devreyi Gaziantep'te açacak.

'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan , deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'yle Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı'nda oynanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile , bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

G.Saray istedi F.Bahçe aldı! Olay yaratan transfer haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk ediyor Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk ediyor
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı!
İşte Comolli'nin F.Bahçe'de yaptığı transferler! Tam 27 isim... İşte Comolli'nin F.Bahçe'de yaptığı transferler! Tam 27 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör