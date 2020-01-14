14 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

3 Temmuz kırmızı çizgi

3 Temmuz kırmızı çizgi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Şike kumpası davasına devam edildi. Silivri'deki 14. duruşma celsesi sonrası açıklama yapan Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, "Bu dava, 3 Temmuz davası, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Tanıklar dinleniyor. Birkaç celse sonra karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Şike kumpası davasına devam edildi. Silivri'deki 14. duruşma celsesi sonrası açıklama yapan Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, "Bu dava, 3 Temmuz davası, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Tanıklar dinleniyor. Birkaç celse sonra karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.
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