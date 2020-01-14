Fenerbahçe siftah yapıyor

Sarı-lacivertliler, 2020’nin ilk sınavını Ziraat Türkiye Kupası’nda verecek. Son 16 turunda Kayserispor’a konuk olacak. Zorlu maç ATV’den yayınlanacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da BB Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Zorlu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

LİGİN RÖVANŞI!



Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İY ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa FK'yı eleyerek son 16'ya geldi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor evinde 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Kayserispor'da yeni teknik direktör Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak.

FALETTE KADRODA YOK



Sarı-lacıvertli takım, Antalya kampını noktalayıp dün akşam maç için Kayseri'ye gitti. Teknik patron Ersun Yanal, maç kadrosuna şu isimleri dahil etti: Altay, Harun, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Rami, Isla, Murat, Jailson, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç.. Yeni transfer Simon Falette ise lisans işlemleri tamamlanmadığı için kafilede yer almadı.



EKİCİ 4.5 AY SONRA DÖNDÜ



Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi yeniden TFF listesine ekledi. 29 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine TFF listesine yazıldı. Süper Lig'in ilk 3 haftasında kadroda olan Ekici, eylül ayı başında listeden çıkarılmıştı. Kayserispor maçının kadrosunda da yer alan Mehmet Ekici, Ersun Yanal'ın isteğiyle Antalya'daki devre arası kampına götürülmüştü.