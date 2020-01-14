14 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe siftah yapıyor

Fenerbahçe siftah yapıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Sarı-lacivertliler, 2020’nin ilk sınavını ’nda verecek. Son 16 turunda ’a konuk olacak. Zorlu maç ATV’den yayınlanacak

, son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya 'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da BB Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Zorlu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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LİGİN RÖVANŞI!

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İY ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve FK'yı eleyerek son 16'ya geldi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor evinde 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Kayserispor'da yeni teknik direktör Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak.

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FALETTE KADRODA YOK

Sarı-lacıvertli takım, Antalya kampını noktalayıp dün akşam maç için Kayseri'ye gitti. Teknik patron , maç kadrosuna şu isimleri dahil etti: Altay, Harun, Erten, Zanka, , Rami, Isla, Murat, Jailson, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, , Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç.. Yeni transfer Simon Falette ise lisans işlemleri tamamlanmadığı için kafilede yer almadı.

EKİCİ 4.5 AY SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi yeniden listesine ekledi. 29 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine TFF listesine yazıldı. 'in ilk 3 haftasında kadroda olan Ekici, eylül ayı başında listeden çıkarılmıştı. Kayserispor maçının kadrosunda da yer alan Mehmet Ekici, Ersun Yanal'ın isteğiyle Antalya'daki devre arası kampına götürülmüştü.

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