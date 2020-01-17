17 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Olay yaratan transfer
Bir yanda Galatasaray bir yanda Fenerbahçe... Türk futbolunun sembolü olan bu iki kulüp saha dışında pek çok defa karşı karşıya geldi. Bunların başında takımların kadrolarına kattıkları futbolcular geliyor. İçlerinde öyle bir isim var ki, savaş çıkmadığına şaşmalı. Galatasaray'la anlaşan, Galatasaray formalı fotoğrafları manşetleri süsleyen o isim ertesi gün Fenerbahçe'ye imza attı, ortalık karıştı. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe arasında olay yaratan o isim kim? İşte şaşırarak okuyacağınız o olay...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:56
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