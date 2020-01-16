16 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kane'in yerine Muriç

Kane'in yerine Muriç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Tottenham'da 'in yerine 'in ismi geçiyor... Sol ayak tendonundan sakatlanan Kane için Mourinho, "Harry sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasını yaparken, İngiliz basını, adayları arasında 'den Vedat Muriç'e de yer verdi.

'nin olası bir teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu... 'in ilk yarısında 10 gol+3 asist ile takımın hücumda lokomotifliğini yapan Vedat'ı yönetim ve teknik heyetin kolay kolay bırakması beklenmiyor.

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