Fenerbahçe'den Simon Falette'ye kötü haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma önce Fenerbahçe'de Simon Falette şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı tek transfer olan Falette, harcama limitlerine takıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin tek transferi olan Simon Falette, harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı.



Bu nedenle takım Belek Kampı'ndan Kayseri'ye geçerken, Gineli stoper İstanbul'a döndü. Hürriyet'in haberine göre; 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette'in ismi yine TFF'ye bildirilemedi.

Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.