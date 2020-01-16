16 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Simon Falette'ye kötü haber!

Fenerbahçe'den Falette'ye kötü haber!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan , 'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma önce Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı tek transfer olan Falette, harcama limitlerine takıldı. İşte detaylar...

'nin tek transferi olan , harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı.

Bu nedenle takım Belek Kampı'ndan 'ye geçerken, Gineli stoper İstanbul'a döndü. Hürriyet'in haberine göre; 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette'in ismi yine TFF'ye bildirilemedi.

Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.

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