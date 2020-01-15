15 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı

F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.01.2020

, 'in 18'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'nde gerçekleştirilen idman saat 12.30'da başladı. 'ndaki maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

, FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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