15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve başta sol bek transferi olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, adı Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV ile de anılan İsviçreli yıldızın transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 22:54
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