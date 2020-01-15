15 Ocak 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve başta sol bek transferi olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, adı Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV ile de anılan İsviçreli yıldızın transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 22:54
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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirerek 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Ricardo Rodriguez için Hollanda ekibi PSV de devreye girmişti.

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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Dün akşam saatlerinde PSV'li yöneticiler Peter Fossen ile John De Jong, Milan'ın yönetim binasında Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico ve Milanlı yöneticiler ile görüşme gerçekleştirmişti.

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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Yapılan görüşmenin ardından İsviçreli sol bekin Hollanda ekibi ile anlaştığı iddia edilirken, Sarı Kanaryalar'dan flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Milan, tecrübeli futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten yeni bir teklif aldı.

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