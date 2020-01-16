16 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti!

Damien Comolli istifa etti!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

ekiplerinden 'de, transfer çalışmalarını yürüten sportif direktör istifa etti. Comolli, Falette transferi sonrasında taraftarın tepkisine maruz kalmış ve Twitter hesabı açarak transferi kulüp başkanı 'un istediğini ifade etmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

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Comolli döneminde görevinden ayrılan tercüman Deniz Sarıtaç da, istifa sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı:

Volkan Demir: Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir

Yapılan transferler konusunda sürekli eleştirilen Comolli, sarı-lacivertli kulübe ilk imza attığında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok oyuncuyu takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye, durumlarını analiz etmeye devam ediyoruz. Sadece şu an için değil bundan sonrası için de çalışıyoruz."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Comolli ile şimdilik devam ediyoruz

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