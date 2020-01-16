Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'de mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İtalyan medyasına göre sarı-lacivertli takım Milan'dan sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez ile anlaştı.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe özellikle sol bek mevki için arayışlarına hız vermişti. Bu bölge için birçok isim ön plana çıkarken Milan'lı Ricardo Rodriguez en yüksek sesle söylenen isimdi.

Geçtiğimiz günlerde Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'ın teklifini reddetmiş bu hamle sonrası transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Hatta İsviçreli futbolcunun Menajeri Gianluca Di Domenico, Milan'ın Futbol Direktörü Zvonimir Boban'a sarı-lacivertlilerin teklifini iletirken futbolcunun da tercihinin Fenerbahçe olduğunu vurgulamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Rodriguez'in Fenerbahçe ile el sıkıştığını okuyucularıyla paylaştı. İtalyan basını transferin 6 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini yazdı.