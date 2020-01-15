15 Ocak 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle şu an için kadrosuna takviye yapamayan sarı-lacivertliler, limit sorununu aşar aşmaz Simon Falette'in ardından ikinci transferini duyurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 19:09
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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek isteyen hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak kasasını doldurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Harcama limitini aşması sebebiyle kadrosuna şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimleri elinden çıkartarak maaş bütçesinde boşluk yaratmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve stoper bölgesini güçlendiren Sarı Kanarya'da gözler sol bek ve forvet transferlerine çevrildi.

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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon başında kadroya dahil edilen Mevlüt Erdinç'ten olmaması sebebiyle Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen ve adı PSG forması giyen Choupo-Moting ile anılan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Avusturya ekibi Altach ile olan kiralık sözleşmesini fesheden RB Salzburg'lu futbolcu Mergim Berisha'nın menajeri, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

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