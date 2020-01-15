Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon başında kadroya dahil edilen Mevlüt Erdinç'ten olmaması sebebiyle Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen ve adı PSG forması giyen Choupo-Moting ile anılan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.