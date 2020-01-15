15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! Menajeri İstanbul'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle şu an için kadrosuna takviye yapamayan sarı-lacivertliler, limit sorununu aşar aşmaz Simon Falette'in ardından ikinci transferini duyurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 19:09
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