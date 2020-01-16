16 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Fenerbahçe, Sportif direktör Damien Comolli ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan duyuruda "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi. İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 13:35
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İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Damien Comolli ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Falette transferinde Damien Comolli'nin yabancı bir ajansla çıkar ilişkisi kurduğu iddia edilmiş, Fransız futbol adamı da bu tartışmalara son koymak adına Twitter hesabı açıp transferin detaylarını kendi penceresinden aktarmıştı.

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İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin yaptığı bu açıklamaların ardından, davranışı doğru bulmadığını ve kendisiyle konuşacaklarını dile getirmişti. Bu olayların ardından Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti.

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İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler

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İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Benzia

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İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Ayew

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