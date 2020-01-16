İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler...

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Damien Comolli ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Falette transferinde Damien Comolli'nin yabancı bir ajansla çıkar ilişkisi kurduğu iddia edilmiş, Fransız futbol adamı da bu tartışmalara son koymak adına Twitter hesabı açıp transferin detaylarını kendi penceresinden aktarmıştı.