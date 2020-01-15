15 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici: 2020 benim yılım olacak

Mehmet Ekici: 2020 benim yılım olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.01.2020

'de listesine eklenen , hırs küpü... “O formayı tekrar giyeceğim” diyen Ekici, “Taraftarların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Sezon başında 'na verilen oyuncu kadrosunda yer almayan , ikinci yarı öncesi hazır kıta... İlk yarıda tek resmi maç oynamayan Mehmet, bu süreçte idman kaçırmamış, özel bir hocayla da ekstra çalışmalar yapmıştı. İsmi birçok kulüple anılan 'nin 29 yaşındaki futbolcusu, Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından bu oyuncunun yerine tekrar federasyona gönderilen listede yer aldı. Geçtiğimiz sezon 'a kiralanan gibi sarı- lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına girmeyi hedefleyen tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

'FENERBAHÇE'YE BORCUM VAR'

"Hiçbir zaman kimseye kırgınlık yaşamadım. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum ve pes etmeden çalıştım. İsmimin tekrar Futbol Federasyonu'na iletilmesine tabii ki çok sevindim. Teknik heyetin şans vermesi halinde o formayı tekrar giymek istiyorum. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hiç antrenman kaçırmadım ve takım arkadaşlarıma göre en büyük eksiğimiz maç oynamayışım. İnanıyorum ki, bu sorunu da kısa sürede çözeceğim. 2020'nin benim yılım olması için elimden geleni yapacağım. Bu büyük camiaya borcum var ve bunu sahadaki futbolumda ödemek istiyorum."

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