Luiz Gustavo: Yolun sonu şampiyonluk
Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de vazgeçilmezler arasına giren Luiz Gustavo, iddialı konuştu: Tüm camianın beklentisini karşılayacağız, o kupayı kaldıracağız
Fenerbahçe formasıyla kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi haline gelen Luiz Gustavo, Fransa basınına konuştu. 3 sezon formasını giydiği Marsilya'da güzel dönemler yaşadığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Kariyerimde her zaman hatırlayacağım günlerdi. Marsilya'da çok şey öğrenim. Ancak hayatta bazen yenilikler olması gerekiyor. Şu anda yeni bir maceranın içindeyim ve çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde forma giyiyorum. Buranın büyüklüğünü her geçen gün daha da iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.
'EN İYİSİNİ İSTİYORUM'
Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'a gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Onların karşısına çıktığım ilk anda bunu çok net anladım. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün en iyisini yapabilmek. Takım arkadaşlarımızla da tüm camianın beklentisini karşılayacağız. Sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluk kupasının sahibi biz olacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...