Luiz Gustavo: Yolun sonu şampiyonluk

Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de vazgeçilmezler arasına giren Luiz Gustavo, iddialı konuştu: Tüm camianın beklentisini karşılayacağız, o kupayı kaldıracağız

Fenerbahçe formasıyla kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi haline gelen Luiz Gustavo, Fransa basınına konuştu. 3 sezon formasını giydiği Marsilya'da güzel dönemler yaşadığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Kariyerimde her zaman hatırlayacağım günlerdi. Marsilya'da çok şey öğrenim. Ancak hayatta bazen yenilikler olması gerekiyor. Şu anda yeni bir maceranın içindeyim ve çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde forma giyiyorum. Buranın büyüklüğünü her geçen gün daha da iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

'EN İYİSİNİ İSTİYORUM'

Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'a gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Onların karşısına çıktığım ilk anda bunu çok net anladım. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün en iyisini yapabilmek. Takım arkadaşlarımızla da tüm camianın beklentisini karşılayacağız. Sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluk kupasının sahibi biz olacağız."